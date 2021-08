Do Chanova zavítala návštěva z kraje, řešilo se financování sociálních služeb

Náměstek hejtmana pro oblasti sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit Jiří Kulhánek navštívil Chanov na Mostecku, kde zavítal do tamního Domu romské kultury. Protože se jednalo o jeho vůbec první návštěvu této lokality, seznámil ho ředitel instituce Martin Nebesář s poskytovanými službami.

Ředitel Domu romské kultury nejprve provedl náměstka Kulhánka v doprovodu Petry Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, po areálu. Ukázal jim například klasickou i počítačovou učebnu, knihovnu, posilovnu, truhlárnu, kreativní dílnu či skleník.

Následovalo seznámení náměstka s poskytovanými službami a řešila se možnost dofinancování sociálních služeb. „Na návštěvu do Chanova jsem přijel na pozvání kolegů z Domu romské kultury Most, kteří zde instituci provozují. Vyměnili jsme si řadu zkušeností z našich vyloučených lokalit včetně možností financování sociální péče. Také jsme projednali problémy migrace sociálně slabých do našeho kraje a možnosti úpravy legislativy pro lepší život ve vyloučených lokalitách i na našich sídlištích. Musím říct, že zaměstnanci odvádějí dobrou a záslužnou práci,“ pochválil zaměstnance instituce náměstek Kulhánek.

V objektu jsou momentálně poskytovány dvě sociální služby – terénní programy a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.