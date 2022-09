ZUŠ F.L. Gassmanna Most přibírá nové žáky do svých pěvěckých sborů

Baví tě zpívání, ale na sólovou kariéru to nevidíš? PŘIDEJ SE DO PĚVECKÝCH SBORŮ ZUŠ GASSMANNA MOST!

Stačí přijít každé pondělí v časech uvedených na přiloženém letáčku.

Více informací vám poskytnou vyučující:

Stanislav Čermák – stanislav.cermak@zus-most.cz

Zuzana Sochrová – zuzana.sochrova@zus-most.cz