Krajští kriminalisté si o víkendu převzali do vyšetřování případ napadení mezi dvěma muži v Lounech. Starší z mužů při tomto napadení utrpěl mnohačetná zranění a na místě zemřel. Třiatřicetiletý útočník byl ihned po činu policisty zadržen a převezen do policejní cely. V tuto chvíli již čelí trestnímu stíhání pro zvlášť závažný zločin Vraždy, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až do výše 18 let. Policejní komisař podal návrh na vzetí obviněného do vazby.