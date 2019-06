Docela velké divadlo Litvínov, soukromá profesionální divadelní scéna ze severu Čech, za 23 let své existence odehrálo už 8000, slovy osm tisíc představení. To osmitisící odstartuje v úterý 11. června v 19,00 hodin na domovské scéně. Bude to úspěšná anglická komedie Když kočky nejsou doma od Johnnie Mortimera a Briana Cooka v režii Jurie Galina. Shodou okolností jde navíc o dvoustou reprízu tohoto kusu, v němž se představí Lukáš Vaculík, Roman Štolpa, Hana Sršňová, Jana Galinová, Lenka Lavičková a Lucie Randáková, tedy všech šest herců, kteří před patnácti lety společně odehráli premiéru.

Volné sdružení umělců ve svobodném povolání, kteří spolu pracují jen proto, že se jim chce, vzniklo 1. září 1996 a dnes sdružuje téměř 40 umělců, kteří se podílejí na jednotlivých inscenacích. Divadlo od svého vzniku odehrálo 8000 představení (tedy v úterý odehraje), která zhlédlo přes 2 milióny diváků doma i v zahraničí. Docela velké divadlo se představilo v zemích jako je Austrálie, USA, Kanada, Mexiko, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Rakousko, Chorvatsko, Srbsko, Slovensko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina i Arménie.

„Ono to zní skutečně neuvěřitelně, ale těch osm tisíc představení a 110 premiér je prostě fakt,“ říká ředitelka, dramaturgyně a herečka Jana Galinová. “Kvůli častým zahraničním zájezdům pracujeme většinou v malém týmu, kdy herci a herečky občas vykonávají i všechny ostatní umělecko technické práce. Řídí dodávky, staví kulisy, starají se o kostýmy a rekvizity nebo zvučí a svítí představení. Ale máme samozřejmě i techniku a garderobierky. Náš umělecký šéf, Jurij Galin, každému nově příchozímu vysvětlí, že divadlo není zaměstnání, ale životní styl, pak mu nastíní, co ho u nás čeká a on buď rovnou odejde, nebo vydrží. Anebo taky ne. Takhle fungujeme už dvacet tři let. Za tu dobu prošlo naším divadlem 225 lidí. Současný tým se skládá “z veteránů”, kteří jsou u nás od 23 do 15 let, ale máme i mladé herce, kteří nedávno nastoupili a zatím se drží,“ dodává Jana Galinová.

Oslava osmiticícího představení bude v úterý zároveň oslavou ukončení stávající sezóny. „U divadla ale vlastně nikdy nic nekončí, protože už teď máme plno plánů do budoucnosti. Světová i domácí dramatika nabízí spoustu atraktivních titulů. Mnoho inscenací v repertoáru jsme si navíc napsali sami,“ uzavřela Jana Galinová.