Voskové figuríny na Šibeníku

Jan Hus, Tomáš Garique Masaryk, Karel IV., Marie Terezie a další figuríny historických osobností v životní velikosti a reálné podobě budou k vidění na výstavě České dějiny. Najdete ji v parku Šibeník, v ulici Jana Palacha ve velkém party stanu naproti prodejně StarColor. Putovní výstava potrvá jen do neděle 16. června a navštívit ji můžete denně od 10 do 18 hodin.

Prohlédnout si můžete i věrné repliky například Svatováclavské koruny, královského žezla a jablka, Zlaté buly sicilské, Karlova mostu, husitských zbraní nebo Terezínské pevnosti. Výklad k výstavě je plný zajímavostí a pikanterií, ale vždy se přizpůsobí věkové skladbě návštěvníků. Morální záštitu nad výstavou převzalo MŠMT.

Vstupné pro děti od 3 do 15 let a seniory bude činit 100 Kč, dospělí za svou vstupenku uhradí 120 Kč. Pro děti do 3 let je vstup zdarma. Výstava byla zahájena už ve čtvrtek 6 června.