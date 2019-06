Na magistrátě si zazvoňte!

Magistrát města Mostu zavádí novinku. V mimoúřední hodiny většiny odborů a oddělení magistrátu bude budova úřadu uzavřena a vstup bude umožněn pouze klientům pokladny, CzechPointu nebo recepce, jejichž služby mají delší úřední hodiny než zbytek magistrátu.

„Prvně se lidé s novým opatřením mohli setkat v pátek 7. června. Ti, kteří budou chtít během pátků využít jmenovaných služeb, použijí zvonek, který byl instalován u dvou bočních vchodů do magistrátu. Průchody jsou klasickými dveřmi vedle otočného vstupu,“ informovala tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. To platí i v úterý a ve čtvrtek, kdy úřední hodiny většiny odborů a oddělení končí ve 14 hodin, ale služby CzechPointu a recepce lze využít až do 15 hodin. „Pokladna je v úterý a ve čtvrtek otevřena do 14 hodin, v pátek potom do 13 hodin. V tu dobu si klienti na zvonku vyberou tlačítko příslušné služby – na výběr je pokladna, CzechPoint, recepce a městská policie – zazvoní a vyčkají vpuštění do budovy,“ uvedla dále mluvčí. Zvonky lze využívat pouze v době provozu jmenovaných služeb. Mostecký magistrát chce tímto opatřením zabránit pohybu osob na úřadě v neúřední dobu.