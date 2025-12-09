ORLEN Unipetrol je mezi studenty 3. nejžádanějším zaměstnavatelem v ČR

Skupina ORLEN Unipetrol opět potvrdila svou atraktivitu pro mladou generaci. V prestižní anketě Nejžádanější zaměstnavatel mezi studenty, kterou každoročně pořádá Klub zaměstnavatelů, obhájila 3. místo, stejně jako v loňském roce. Tento úspěch je důkazem dlouhodobé strategie společnosti, která se soustředí na rozvoj talentů, vzdělávání a spolupráci s univerzitami. ORLEN Unipetrol vedle tohoto ocenění získává nově také Cenu za ochranu zdraví zaměstnanců, udělovanou Klubem zaměstnavatelů ve spolupráci s Asociací pro zdraví, vitalitu a dlouhověkost.
Výsledky společnosti v anketě o nejatraktivnějšího zaměstnavatele mezi studenty vycházejí z dlouhodobé strategie, která propojuje vzdělávání s praxí a vytváří příležitosti pro mladou generaci. „Spolupráce se školami je pro nás cestou, jak propojit teorii s praxí a nabídnout studentům reálný pohled na moderní průmysl. V rámci stáží a odborných programů jim otevíráme dveře do světa našich technologií přímo v areálech společnosti. Věříme, že tato zkušenost je základem pro jejich profesní růst i budoucí inovace,“ uvádí personální ředitel ORLEN Unipetrol Michał Chmiel a zároveň dodává: „Naše firemní kultura stojí na podpoře lidí – od atraktivních benefitů až po prostředí, které motivuje a pomáhá skloubit práci s osobním životem. Neustále se snažíme pro zaměstnance vytvářet dobré pracovní podmínky.“
Kromě třetího místa v anketě nejvyhledávanějších zaměstnavatelů mezi studenty získala skupina ORLEN Unipetrol také nově Cenu za ochranu zdraví zaměstnanců, udělovanou Klubem zaměstnavatelů ve spolupráci s Asociací pro zdraví, vitalitu a dlouhověkost. Odborná porota ocenila společnost za komplexní přístup k bezpečnosti práce, prevenci zdravotních rizik a podporu vitality zaměstnanců. ORLEN Unipetrol realizuje například kampaň „Bezpečné kroky“, která pomáhá předcházet úrazům na pracovišti, a poskytuje nadstandardní zdravotní péči – od preventivních vyšetření přes rehabilitační pobyty až po příspěvky na nadstandardní pokoje v nemocnicích.
ORLEN Unipetrol letos zaznamenal i další úspěchy v oblasti HR. V anketě Pluxee Zaměstnavatel roku obsadil první místo v Ústeckém kraji. V soutěži Recruitment Academy Awards získal prvenství v kategorii „Náborová kampaň roku“ a zároveň se zařadil mezi tři finalisty kategorie „Referral program roku“. Ve studentské anketě TOP zaměstnavatel obsadil druhé místo. Společnost totiž dlouhodobě spolupracuje se školami, nabízí stáže, stipendia a praktickou výuku v Univerzitním centru v Chemparku Litvínov. Nadace ORLEN Unipetrol navíc podporuje talentované studenty i pedagogy.
Anketa Nejžádanější zaměstnavatel mezi studenty, pořádaná Klubem zaměstnavatelů od roku 2011, mapuje atraktivitu firem mezi středoškoláky a vysokoškoláky v celé ČR. Do hodnocení se každoročně zapojuje několik tisíc studentů prostřednictvím online dotazníku, který sleduje nejen preferované zaměstnavatele, ale i očekávání ohledně kariéry, mzdy a pracovních podmínek. Výsledky poskytují firmám cennou zpětnou vazbu o vnímání jejich značky mladou generací.