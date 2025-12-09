V dopravě Ústeckého kraje začíná platit jednotný tarif

Od 14. prosince se cestování po Ústeckém kraji ještě více sjednotí. Ve všech regionálních vlacích bude platit jen tarif Dopravy Ústeckého kraje nebo celostátní tarif SJT – OneTicket.
Aplikace Můj vlak nabídne jízdenku automaticky. Při cestování mimo kraj dálkovými nebo mezinárodními spoji ČD zůstávají papírové jízdenky plně platné. Cílem je zjednodušit systém veřejné dopravy, zpřehlednit tarifní podmínky a nabídnout cestujícím spravedlivější a výhodnější ceny. „Věřím, že plánovaný způsob odbavení přispěje k lepší integraci dopravy v kraji a zároveň zachová cestujícím možnost volby,“ uvedl krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství Tomáš Rieger.
Hlavní výhody tarifu DÚK
– Jedna jízdenka platí pro vlak, autobus, městskou hromadnou dopravu i lodní linky po celém Ústeckém kraji.
– S jízdenkou z vlaku můžete po dobu její platnosti pokračovat v jízdě integrovanými MHD. Cestování v tarifu DÚK je levnější než v tarifu Českých drah.
– Všichni dopravci v kraji, autobusoví, lodní a nyní i železniční, budou fungovat ve stejném režimu. Kraj tím získá lepší kontrolu nad financováním dopravy a možnost reinvestic.
– Přestupy mezi různými druhy dopravy bez nutnosti pořizovat více jízdenek.
– Při nečekaných událostech možnost jízdy s jiným dopravcem, pokud při zpoždění, výluce, nebo jiné mimořádnosti cestující nechce nebo nemůže využít původně zamýšlený vlakový spoj.
– Jízdenky tarifu DÚK je možné zakoupit v mobilní aplikaci DÚKapka, na pokladnách Českých drah, u průvodčích ve vlacích ČD nebo v dalších prodejních místech. Při nákupu jízdenky v aplikaci Můj vlak nabídne systém při výběru cesty v rámci Ústeckého kraje automaticky jízdenku DÚK.
– Nadále platí síťové jízdenky ČD, celodenní jízdenky, skupinové víkendové jízdenky, mezinárodní jízdenky jako Elbe–Labe Ticket, Interrail, EgroNet, jízdenky pro mezikrajské cesty, doplatky do 1. třídy dle tarifu ČD uznávané i ve vlacích ČD v regionálních spojích, pokud je dopravcem právě ČD. U dálkových vlaků se tarif Českých drah nemění, jízdenky ČD zůstávají plně platné.
Cestující, kteří si zakoupili například IN 25 nebo IN 50 a po prosincové změně je již nebudou moci využít v původním rozsahu, mohou od 14. prosince požádat České dráhy o vrácení poměrné části ceny za nevyužité období platnosti.