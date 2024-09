Automobilový festival na AUTODROMU MOST okoření 28. září sraz motorek JAWA

Letošní novinkou „The Most CLASSIC – Automobilový festival“, který se uskuteční 28. září na Autodromu Most, bude sraz motocyklů JAWA.

Pro motocykly této značky bude připraven speciální prostor a v rámci programu se uskuteční i spanilá jízda vyhrazena výhradně pro ně.

Motocykly značky JAWA mají více než devadesátiletou tradici. Firmu na jejich výrobu založil v roce 1929 v Praze ing. František Janeček. Před druhou světovou válkou dostal vývoj stále populárnějších dopravních prostředků na nejvyšší světovou úroveň, a to řadou nových patentů a vynálezů.

V roce 1945 JAWA přešla na základě znárodňovacích dekretů do majetku státu. O rok později vyjel z výrobní linky nejmodernější motocykl své doby konstruovaný tajně za druhé světové války. Byl to první lidový motocykl s oběma odpruženými koly vyráběný ve větších sériích, takzvaný Pérák. Neméně převratný byl model vyráběný v padesátých letech, nazývaný Kývačka. Firma jej vyvážela do více než 120 zemí světa.

Současná společnost JAWA Moto byla založena v roce 1997 jako nástupnická firma, která používá chráněnou značku JAWA. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výzkum, vývoj a výroba motocyklů, jejich náhradních dílů a příslušenství. Základními prvky výroby jsou lisování, svařování, obrábění, lakování a montáž. Společnost se dále zabývá výrobou nářadí a nástrojů. (nov)