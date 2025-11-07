Autorka knihy Domácnosti našich babiček přijede 11. listopadu do litvínovské knihovny

Přijďte si 11. listopadu od 16.30 hodin popovídat do litvínovské knihovny s Alenou Anežkou Gajduškovou o našich vánočních tradicích!
Dozvíte se nejen o tradicích, které se udržely dodnes, ale i o těch, které už si málokdo pamatuje.
Večerem provede Alena Anežka Gajdušková, autorka knih Domácnosti našich babiček, Uchováváme potraviny a nové reedice knihy Vánoce našich babiček. Součástí besedy je focení s autorkou a podepisování knih.
Alena Gajdušková se zabývá tradičním stylem života, zkoumáním receptů našich předků, domácími technikami uchovávání potravin, permakulturou, soběstačností. Vede kurzy historického vaření, uchovávání potravin bez elektřiny. Pracuje i v oblasti zahradničení, starých odrůd rostlin, poradenství pro zahrady. Alena přináší pohled na minulost, který může inspirovat současný život — udržitelněji, jednodušeji, víc „v souladu s přírodou“. Nabízí praktické návody, nejen teoretické. Zkoumá skutečné postupy našich babiček, například jak sušit brambory, sázet, konzervovat bez ledničky a testuje je v praxi. Vnímá životní styl jako celek — kuchyně, domácnost, zahrada, sběr divokých rostlin — což může být inspirací pro lidi, kteří hledají alternativu k modernímu „rychlému životu“.