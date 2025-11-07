Kriminalta v Mostě klesla na historické minimum

Kriminalita v Mostě je na historickém minimu. Podle Policie ČR došlo na území Mostu ke konci letošního září k poklesu o 23,5 procent na 1 135 trestných činů. Jedná se o nejnižší hodnotu za poslední dekádu. Čím si razantní pokles trestné činnosti vysvětluje ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol?
„Největší rozdíl je patrný u majetkové kriminality, která se meziročně snížila o 294 skutků, což je pokles o 27,5 procent! Tato čísla nám jasně naznačují, že jdeme správnou cestou. Jednak jsme rozšířili systematický dohled nad problémovými lokalitami a také se podařila řada investic do moderních technologií, kamerových systémů s prvky umělé inteligence a do nejúčinnějších metod prevence kriminality. Zároveň jsme více v kontaktu přímo s lidmi, kteří v problémových lokalitách žijí. Účinnou formou je i revitalizace veřejných prostranství. Když se prostředí změní k lepšímu, poklesne výskyt protiprávního jednání. Nejlepším příkladem je park Střed.
Most se také nebojí zavádět novinky. Postupně se dokonce stal příkladem dobré praxe i pro ostatní města v Česku. Jedná se o asistenty prevence kriminality, školní dohledovou službu, pravidelné průzkumy pocitu bezpečí nebo tvorbu tak zvaných pocitových map. To, co jsme v Mostě vybudovali, není jen sada jednotlivých náhodných opatření, ale komplexní systém prevence kriminality. Klíčovým prvkem strategie prevence kriminality je také úzká spolupráce městské policie a Policie ČR.“