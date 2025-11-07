Přijďte si 11. listopadu poslechnout příběh Mostu který zmizel a znovu vyrostl

Mostecká knihovna připravila na 11. listopadu od 16.30 hodin speciální projekci a diskusi o městě Mostu, které bylo nahrazeno.
Jaké to je, když město přestane existovat a na jeho místě vyroste nové a úplně jiné? Na tuto otázku odpoví nejen dokument Město jako laboratoř změny. Projekce potrvá třicet minut a po ní bude následovat diskuse s odborníky Janem Klápštěm, archeologem a specialistou na středověká města a jejich proměny a Martinem Nodlem, historikem a odborníkem na středověké rituály a dějinné mentality. Příběh města Mostu s jedinečnou středověkou historií a architekturou, které bylo ve 20. století zlikvidováno kvůli těžbě hnědého uhlí, stále budí velký zájem. Vstupné je zdarma.
Autor fotogafie: Vilém Vodrážka