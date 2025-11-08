Hřebenovka Českým Švýcarskem získala prestižní evropský certifikát

Pravčická brána (foto: České Švýcarsko, o. p. s. - Martin Rak)

Hřebenovka Českým Švýcarskem získala certifikát Leading Quality Trails – Best of Europe, čímž se zařadila k třiadvaceti dalším jedinečným trasám v Evropě. Jde teprve o druhou trasu v České republice, která se tímto prestižním oceněním může pyšnit.

„Jsem hrdý, že se tu podařilo vytvořit trasu, která propojuje historii, přírodu, krajinu i lidi. Získaná certifikace je dokladem splnění řady přísných požadavků na kvalitu, atraktivitu, bezpečnost i dostupnost a do regionu jistě přivede i nové návštěvníky,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

Na trasování a vyznačení Hřebenovky Českým Švýcarskem spolupracovaly Evropské asociace, Klub českých turistů – oblast Ústecký kraj, České Švýcarsko o.p.s., stejně jako města a obce ležící na trase. Ústecký kraj projekt finančně podpořil.

Hřebenovka Českým Švýcarskem je teprve druhou trasou v Česku, která toto ocenění získala. První byla Stezka údolím Lužnice, jež letos žádá o druhou recertifikaci.

Ústecký kraj navíc v letošním roce společně s Klubem českých turistů dokončil přeznačení Hřebenovky ve východní části Krušných hor. Turisté tak mohou nyní plně využívat trasu, která prochází celým územím Ústeckého kraje.

