Hřebenovka Českým Švýcarskem získala prestižní evropský certifikát

Hřebenovka Českým Švýcarskem získala certifikát Leading Quality Trails – Best of Europe, čímž se zařadila k třiadvaceti dalším jedinečným trasám v Evropě. Jde teprve o druhou trasu v České republice, která se tímto prestižním oceněním může pyšnit.
„Jsem hrdý, že se tu podařilo vytvořit trasu, která propojuje historii, přírodu, krajinu i lidi. Získaná certifikace je dokladem splnění řady přísných požadavků na kvalitu, atraktivitu, bezpečnost i dostupnost a do regionu jistě přivede i nové návštěvníky,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Na trasování a vyznačení Hřebenovky Českým Švýcarskem spolupracovaly Evropské asociace, Klub českých turistů – oblast Ústecký kraj, České Švýcarsko o.p.s., stejně jako města a obce ležící na trase. Ústecký kraj projekt finančně podpořil.
Hřebenovka Českým Švýcarskem je teprve druhou trasou v Česku, která toto ocenění získala. První byla Stezka údolím Lužnice, jež letos žádá o druhou recertifikaci.
Ústecký kraj navíc v letošním roce společně s Klubem českých turistů dokončil přeznačení Hřebenovky ve východní části Krušných hor. Turisté tak mohou nyní plně využívat trasu, která prochází celým územím Ústeckého kraje.