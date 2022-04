Autorské čtení a setkání s autory ve vědecké knihovně

Poslední týden v dubnu bude v Severočeské vědecké knihovně patřit setkáním s autory. Konkrétně se čtenáři v tomto období mohou těšit na autorské čtení českého básníka Jana Těsnohlídka a na besedu s Američanem F. G. Powersem, jenž napsal knihu o životě svého otce, který byl v období studené války špionážním pilotem.

Do programové nabídky severočeské vědecké knihovny neodmyslitelně patří besedy se spisovateli a autorská čtení. Na poslední dubnový týden knihovna pro své návštěvníky připravila hned dvě takovéto akce.

Ve středu 27. dubna 2022 do ústecké knihovny zavítá Francis Gary Powers, syn stejnojmenného amerického pilota, jenž byl v roce 1960 sestřelen nad územím někdejšího Sovětského svazu. Pan Powers v rámci své návštěvy představí knihu Spy pilot: Francis Gary Powers, The U-2 Incident and the controversial heritage of the Cold War, která popisuje jak život jeho otce, tak i zmiňovanou událost, jež se stala jedním nejdiskutovanějších témat z období studené války.

Při tvorbě knihy F. G. Powers vycházel ze svých osobních poznámek, výpovědí svědků a z dopisů, které posílal jeho otec v době, kdy byl v sovětském zajetí. Zcela zásadním zdrojem pak byl odtajněný přepis výpovědi jeho otce pro CIA. K vzniku knihy nezanedbatelným dílem přispěl i uznávaný historik Keith Dunnavant.

„Návštěva pana Powerse je jednou z akcí, kterou můžeme realizovat díky spolupráci s Velvyslanectvím USA, již se nám podařilo navázat v loňském roce. Spolu s panem Powersem za námi do knihovny dorazí i americký diplomat Todd Jurkowski,“ říká ředitelka knihovny Jana Linhartová a dodává, že akce bude probíhat v anglickém jazyce.

Den po návštěvě zahraničního hosta, tedy ve čtvrtek 28. dubna 2022, se čtenáři mohou těšit na setkání s tuzemským básníkem Janem Těsnohlídkem. Autor, který již vydal pět básnických sbírek a jeden román, mimo jiné v roce 2011 založil i vlastní vydavatelství JT´s. Za svou debutovou sbírku Násilí bez předsudků získal prestižní cenu Jiřího Ortena.