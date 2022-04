Litvínovský hokejový výběr ovládl mezinárodní turnaj v Zell Am See

Litvínovští zástupci ročníků 2007-2008 z HC VERVA LITVÍNOV odcestovali do rakouského Zell Am See na mezinárodní turnaj ”World Tournament 2022” a vedli si parádně. Mladí hokejisté se probojovali až do finále turnaje, kde porazili finský výběr TNC Hockey 4:3 po samostaných nájezdech a slaví zisk zlatých medailí.

Výsledky, bodování a tabulky turnaje:

https://www.hockey-world.org/world-tournament/bant…

Soupiska týmu:

Trejbal – Břenda, Havlík, Spálenka, Příhoda, Žák, Winkelhofer – Petružálek, Danihelka, Koky, Čermák, Vesecký, Vladař, Gelhof, Pospíšil, Dostál

Trenéři:

Ivo Porok, Mikael Pančák, Ladislav Žák