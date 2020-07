Během cestování do zahraničí dbejte zvýšené opatrnosti

Podmínky ke vstupu do jednotlivých zemí průběžně aktualizuje Ministerstvo zahraničních věcí na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů České republiky. Jejich přehled lze nalézt zde .

Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. Během cest do států s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, označených na tzv. Semaforu (pravidelně aktualizovaném sdělení Ministerstva zdravotnictví) zeleně, se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti. Do ostatních zemí světa, označených na Semaforu červeně a neoznačených žádnou barvou, doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí i nadále cestovat jen v nezbytných případech, a to vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření a výrazných komplikací v dopravě.

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY

Podmínky pro vstup na území České republiky a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravuje ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. července 2020 a tzv. Semafor , na jehož základě nemusí občané České republiky a cizinci cestující do České republiky ze státu s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zelené označení) předkládat negativní test ani nastoupit karanténu.

Při návratu z delšího než 12hodinového pobytu ve státech s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (červené označení) a ze zemí mimo Evropskou unii a schengenský prostor (neoznačené žádnou barvou), které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, je po vstupu do České republiky až na výjimky nutno nahlásit svůj vstup krajské hygienické stanici a do 72 hodin předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu na COVID 19 nebo podstoupit karanténu. Tyto podmínky se vztahují i na občany České republiky, kteří mají bydliště v jiném členském státě Evropské unie.

Více informací o podmínkách vstupu na území ČR naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR .