Bezdomovci raději mrznou

Litvínovská městská policie má dokonalý přehled o lidech bez domova, kteří se toulají ulicemi města nebo přespávají ve stanovém městečku u nádraží. V mrazivých nocích je kontrolují a vozí jim dokonce teplý čaj.

Počet bezdomovců v Litvínově se ani během zimy nijak významně nemění. V ulicích zůstává téměř dvacet lidí, které ani silný mráz nedonutí vyhledat azylové bydlení. Na život na ulici si zvykli a vyhovuje jim. A to dokonce i ženám. „Nic nám nechybí, na žádnou ubytovnu nechceme,“ odmítá lákavou nabídku na přespání v teple žena, která na ulici žije už několik let. Sama si nepamatuje, kdy naposledy spala v posteli. Žije ve stanovém městečku u nádraží. S přáteli, se kterými se dělí o stan. Jediné, o co má ona i její přátelé opravdu zájem, je alkohol. Ten neodmítá. Právě to je jeden z důvodů, proč bezdomovci odmítají přespání v azylovém bydlení. Podmínkou pro pobyt v azylovém domě při ubytovně pro sociálně slabé V Dolíku je abstinence. Do azylu nejsou přijímáni lidé s alkoholem či jinou návykovou látkou v organismu. Také by se měli nově ubytovaní umýt. Ani to se jim ale příliš nechce.

Strážníci městské policie v mrazivých dnech těmto lidem bez domova věnují větší pozornost. „Kontrolují stanové městečko, kde bezdomovci žijí a opakovaně je informují o možnosti azylového bydlení v Litvínově. Jedna noc v azylovém bydlení vyjde na 40 korun. Poplatek za lidi v sociální tísni může uhradit také Úřad práce ČR jako jednorázovou sociální dávku. V azylové ubytovně najdou lidé náhradní oblečení, mohou se umýt a uvařit si teplý nápoj. Azylové bydlení je určeno pouze pro přespání,“ uvedl velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban. Teploty mají hlavně v noci klesat hluboko pod bod mrazu až do konce ledna. Strážníci v noci alespoň bezdomovcům přiváží teplý čaj. Vezmou si ho, poděkují, popijí a zalezou si zpátky do stanů. Azylové bydlení, vidina postele a teplé místnosti nezastíní potřebu stálé hladiny alkoholu v krvi.