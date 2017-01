Komedie „CRY BABY CRY“ v Citadele

Divadelně zrychlený kurz „CRY BABY CRY“, na kterém se pět žen na dnes tak populárním life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život, uvidíte v pondělí 16. 1. 2017 v Citadele.

Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. Dokonalý, krásný, bohatý a šťastný totiž chce být každý člověk, ale funguje to jen u některých. To je důvod, proč ostatní navštěvují kurzy, zaměřené na vylepšování vlastních osobností. Všechny protagonistky – Bohdana Pavlíková, Klára Cibulková, Eva Vrbková, Blanka Popková a Kristýna Frejová – mají něco společného a tím je osamělost a prázdnota. O jejich životní změnu se pokusí kouč kurzu v podání Jaroslava Šmída. Za vstupné zaplatíte 330,-/300,- Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně Citadely s možností rezervace telefonicky nebo online na webových stránkách www.citadela-litvinov.cz Přijďte na skupinovou lekci… Můžete se skvěle pobavit, ale pokud chcete, můžete být sami vtáhnuti do life coachingu.