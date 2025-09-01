Bezpečnostní opatření v Českém Švýcarsku: společné hlídky dohlížejí na turisty i přírodu

Policisté speciální pořádkové jednotky Ústeckého kraje společně se strážci Národního parku České Švýcarsko včera provedli preventivně bezpečnostní opatření zaměřené na předcházení vzniku lesních požárů.
Opatření navazovalo na zkušenosti z rozsáhlého požáru, který před třemi lety zasáhl území národního parku. Cílem těchto akcí je předcházet rizikovým situacím, dohlížet na dodržování zákazu rozdělávání ohňů a nocování mimo vyhrazená místa a současně návštěvníky informovat o zásadách bezpečného chování v přírodě. Období prázdnin, kdy je v této oblasti zvýšený turistický ruch, realizujeme několik obdobných akcí. V nepravidelných intervalech se společné hlídky do lokality opakovaně vrací. V terénu se pohybují české a německé policejní hlídky doplněné o strážce národního parku, kteří přispívají svou detailní znalostí prostředí.
Výkon služby posílily hlídky oddělení jízdní policie z Libereckého kraje. Policisté na koních se mohou dostat i do hůře přístupného terénu, zatímco policisté na čtyřkolkách kontrolují přístupové cesty se zákazem vjezdu a další riziková místa.