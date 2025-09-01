Zpátky do lavic!

Po dvouměsíčním klidu začal žákům a studentům nový školní rok. Žáky a žákyně přivítali i na Vyšší odborné škole zdravotnické a střední škole zdravotnické v Ústí nad Labem, kam jim také přijel popřát hodně úspěchů při studiu hejtman Richard Brabec.
Spolu s ředitelkou školy Dagmar Horákovou se chopil zahájení nového školního roku ve třídě studijního oboru Praktická sestra. „Vybrali jste si prestižní obor, který až dostudujete, nebudete mít jako práci, ale stane se vaším posláním. Vím, jak je práce zdravotní sestry fyzicky i psychicky náročná. Na druhou stranu si vás budou lidé vážit a po skončení studia nebudete mít problém najít si zaměstnání,“ promluvil k prvákům hejtman Richard Brabec.
Poté se hejtman s ředitelkou a zástupkyní školy pro VOŠ Evou Provazníkovou prošel zázemí školy, kde navštívil například učebny oborů Dentální hygienistka, Asistent zubního technika či Farmaceutický asistent.
Nový školní rok zahájila i 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindra Zalabáková, která promluvila k žákům na Střední lesnické a odborné škole ve Šluknově. Zde se setkala i s ředitelem Rudolfem Sochorem a jeho zástupci.