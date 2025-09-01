1. září před 86 lety oficiálně začala 2. světová válka

Dnes, 1. září, je tomu přesně 86 let, co oficiálně začala druhá světová válka, největší válečný konflikt v dějinách lidstva.
1. září 1939 napadlo Německo sousední Polsko, k čemuž jako záminku použilo nacisty fingované přepadení německé vysílačky v Gliwicích 31. srpna 1939. Tento útok byl nacisty zinscenováno tak, aby vypadal, že ho provedli Poláci. Tyto události nicméně nespadly z čistého nebe, k vypuknutí konfliktu se schylovalo již delší dobu.
Přípravou bylo pro Adolfa Hitlera zabrání českého pohraničí po Mnichovské dohodě v září 1938, v březnu 1939 pak i okupace zbytku našeho území. Konec tragické války v Evropě nastal 8. května 1945 kapitulací Německa.
Za definitivní konec celosvětového konfliktu, který dohromady měl více než 72 milionů obětí, je pak považována až kapitulace Japonska 2. září 1945, k níž došlo po svržení amerických atomových bomb na japonská města Hirošima a Nagasaki.
Civilní ztráty na životech způsobené 2. světovou válkou byly do té doby nepředstavitelné. Představovaly přibližně 47 milionů lidí – z toho asi 20 milionů zemřelo během války v důsledku hladu a nemocí, 6 milionů bylo obětí židovského holocaustu. Vojenské ztráty činily asi 25 milionů včetně pěti milionů válečných zajatců.
Spojenci ztratili asi 61 milionů lidí, státy Osy Berlín – Řím – Tokyo 11 milionů. Co do počtu nejvíce utrpěl Sovětský svaz a to přes 23 milionů mrtvých. Československo ztratilo přibližně 365 tisíc lidí.
Zdroj: Památník Terezín
Foto zdroj: wikipedia.org