Z mostecké hvězdárny bude možné 7. září pozorovat krvavý měsíc – úplné zatmění měsíce

V neděli 7. září se ve večerních hodinách i z Mostu můžeme kochat úplným zatměním Měsíce. Při dobrém počasí, při jasné bezoblačné obloze, bude možno tento úkaz pozorovat i z Hvězdárny Most na hradě Hněvín. Hvězdárna bude pro veřejnost přístupná od 19:40 do 22:00 – tedy od východu Měsíce do konce částečného zatmění.

Vstupenky se prodávají přímo na místě. Po zakoupení vstupenky můžete zůstat v prostoru hvězdárny a jejího nádvoří po celou dobu trvání úkazu a opakovaně se k dalekohledům vracet.

Samotný úkaz – tedy zatmění Měsíce začne již v 18:27, tehdy se na měsíčním kotouči objeví první kousek zemského stínu. V 19:30 pak začne úplné zatmění. Jenže z toho v Mostě neuvidíme zatím nic, protože toto se odehraje ještě před východem Měsíce na oblohu. Měsíc v Mostě vyjde nad obzor až v 19:38 a to již kompletně zatmělý.

Říká se, že toto krvavé zatmění je bránou do světa transformace – ideální čas uzavřít staré kapitoly a otevřít nové. Astrologicky může být tento úkaz intenzivní, s důrazem na emoce a skryté pravdy. Milovníci Měsíce by si měli poznačit toto datum. Při celkovém zatmění Měsíce projde naše přirozená družice zemským stínem a získá ikonický rudý odstín, zvaný „krvavý Měsíc.“ Tento jev bude viditelný většinou ze severní polokoule.

Průběh zatmění:

  • Začátek částečného zatmění: 18:27 (Měsíc je ještě pod obzorem)
  • Začátek úplného zatmění: 19:30 (Měsíc je stále těsně pod obzorem)
  • Východ Měsíce v Mostě: 19:38 – 19:40
  • Maximální fáze zatmění: 20:11
  • Konec úplného zatmění: 20:52
  • Konec částečného zatmění: 21:56

 

