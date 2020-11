EHF EUROPEAN LEAGUE WOMEN 3. KOLO

V sobotu 21. listopadu od 20 hodin se ve Sportovní hale v Mostě odehraje zápas mezi DHK BANÍK MOST (Černí andělé) a VACI NKSE (HUN). Fanoušci mohou zápas sledovat alespoň na stanici Sport 2.

V sobotu večer musí být znám postupující, takže v případě, že by utkání skončilo v základní hrací době remízou, bude se prodlužovat o dvakrát 5 minut. Pokud by se nerozhodlo ani v nastaveném čase, následoval by sedmičkový rozstřel.