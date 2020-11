Ostraze vyhrožoval zabitím

Ačkoliv byl za krádež již odsouzen, opět kradl. Mostečan ve věku 21 let zamířil do jednoho mosteckého supermarketu, kde měl v oddělení s alkoholem odcizit láhev whisky. S tou v ruce prošel přes pokladny, aniž by za alkohol zaplatil. Ostraha prodejny ho zadržela, muž však tvrdil, že alkohol zaplatil, ale účet nedoložil. Nakonec začal pracovníkům ostrahy vulgárně nadávat a vyhrožoval jim zabitím. Alkohol v hodnotě 1 999 korun nebyl zajištěn, ten podezřelý stihl předat svému komplici, který z místa utekl. Vyšetřovatel nyní 21letého muže z Mostu obvinil z přečinu výtržnictví a ze zločinu krádeže, neboť věc odcizil v době vyhlášeného nouzového stavu. Případem se nadále policisté zabývají a ve věci budou následovat další úkony.