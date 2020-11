Cestující na trati Třebenice – Most čeká dvoudennní výluka

Ve dnech od 19. 11. 2020 7:30 hod. do 20.11. 2020 do 24:00 hod. se koná z důvodu opravy tratě nepřetržitá výluka traťové koleje Třebenice – Most. V úseku Třebenice – Most a zpět budou všechny vlaky řešeny náhradní dopravou.