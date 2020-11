Mostecké házenkářky porazily Olomoc i Písek

Rovných osmdesát branek nastřílely ve dvou dnech svým soupeřkám mostecké házenkářky. V úterý padlo čtyřicet branek do sítě Olomouce, ve středu večer lovila ze sítě čtyřicetkrát míč brankářka Sokola Písek.

Po rozpačitých úvodních minutách zápasu se Černí andělé dostali opět do tempa a písecké hráčky k ničemu zásadnímu nepustily. Zatímco mostecké házenkářky nastřílely do sítě soupeřek v první půli dvacet branek, Písečanky se dokázaly za prvních třicet minut prosadit pouze šestkrát. Ve druhé půli se obraz hry příliš nezměnil, Most hrál nadále ve vysokém tempu a nakonec zopakoval úterní čtyřicítku a soupeřky z Písku porazil o šestadvacet branek. Svou premiérovou branku v MOL lize si v dresu Černých andělů připsala na své konto starší dorostenka Andrea Rudincová.

Jiří Tancoš, trenér DHK Baník Most: „Písek byl slabší soupeř než Olomouc, ale my jsme především rádi, že jsme si zahráli a máme za sebou další přípravný zápas před sobotním utkáním proti maďarskému Vácu. Jednoznačně toto utkání splnilo účel, hráčky si zahrály proti někomu jinému než samy proti sobě a věřím, že před sobotním utkáním mají rezervu ještě jednoho rychlostního stupně, který v pohárovém utkání zařadí. Do soboty už před sebou máme jen dva tréninky, hodně práce jsme udělali v minulém týdnu a teď se chceme věnovat hlavně taktice, abychom si osvěžili, co jsme si řekli v minulém týdnu a osvěžili si to u videa i na tréninku.“

Kateřina Keclíková, trenérka Sokol Písek: „Výsledek se mi hodně nelíbil, nebyli jsme sice v plné sestavě, ale na to se nelze vymlouvat. Trochu hráčkám vyčítám, že s Mostem nestíhaly alespoň běhat, protože to byla jedna z věcí, která se ve volnu dala trénovat, když už jsme nemohli trénovat na hřišti. Těžko se mi to hodnotí, z naší strany to bylo nepovedené, ještě jsme se sami sráželi neproměňováním vyložených šancí, ukvapenou střelbou, kterou jsme věděli, že nemůžeme zkoušet, protože Most tohle bude trestat. Bohužel jsme úplně nesplnili, co jsme mysleli, že bychom mohli.“

V tomto týdnu čeká Černé anděly ještě utkání proti maďarskému Vácu v rámci 3, kola kvalifikace Evropské ligy. Zápas se hraje v Mostě v sobotu od 20:00 hodin.