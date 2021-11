Chemické fórum Ústeckého kraje se zaměřilo na téma dekarbonizace chemického průmyslu

Ústecký kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje uspořádal ve čtvrtek 25. listopadu chemické fórum, které se věnovalo dekarbonizaci chemického průmyslu, ale i dalších oblastí. Během fóra, které se konalo v Inovačním centru Ústeckého kraje, vystoupila také 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Lubomíra Mejstříková.

S ohledem na aktuální epidemickou situaci a protiepidemická opatření se Chemického fóra Ústeckého kraje 2021 zúčastnil pouze omezený počet osob. Někteří odborníci proto prezentovali své příspěvky online prostřednictvím videokonference. Během fóra proběhly také velmi zajímavé panelové diskuze s řečníky přítomnými v sále i připojenými online. Zastřešujícím tématem všech příspěvků byla „Dekarbonizace (nejen) chemického průmyslu“.

Chemické fórum Ústeckého kraje 2021 se skládalo ze tří bloků. Jeho hlavními body byly Green Deal – o co jde a co nás čeká, Green Deal a jeho vliv na chemický průmysl a obnovitelné zdroje pro chemický průmysl. Během prvního bloku vystoupila také 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Lubomíra Mejstříková, která představila strategii Ústeckého kraje v oblasti transformace a následně se zúčastnila také panelové diskuze. „Myslím si, že útlum těžby uhlí by měl být pozvolný. Pokud nenajdeme odpovídající náhradu za uhlí jako zdroj energie, mohl by to pro nás být problém. Zbavili bychom se samostatnosti a museli bychom energii nakupovat jinde,“ sdělila během diskuze 1. náměstkyně hejtmana.

Chemické fórum Ústeckého kraje 2021 představovalo po energetickém fóru a podnikatelském fóru další konferenci, na které se významně podílí Ústecký kraj. Letošní ročník krajského chemického fóra znamenal nejen výměnu informací, ale přinesl i podněty k dalšímu zamyšlení nad budoucností chemického průmyslu, ale i energetiky nejen v Ústeckém kraji.