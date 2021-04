Chystá se rekonstrukce silnice pod Hněvínem, opět se připravte na objížďky

Od 10. května do 27. června se bude rekonstruovat povrch silnice č. I/13 pod Hněvínem v Mostě. Stavební práce proběhnou ve dvou etapách.

Během první etapy bude zcela uzavřený výjezd z okružní křižovatky v Souši směr Teplice. Objízdná trasa bude vedena obdobně jako v loňském roce při rekonstrukci mostu na silnici č. I/27 pod Hněvínem a to po silnici č. I/13 směr Komořany – silnice č. III/0272 Záluží – silnice č. I/27 směr Most.

Během druhé etapy bude uzavřený úsek silnice č. I/13 v km 71,5 – 72 společně s vjezdem na okružní křižovatku v Souši. Provoz bude svedený do protisměru. Řidiči jedoucí do Litvínova nebudou v jízdě omezeni, řidiči jedoucí do Chomutova využijí objízdnou trasu po silnici č. I/27 do Záluží, po silnici č. III/0272 směr Komořany a dále již po silnici č. I/13 do Chomutova.