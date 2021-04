Na květinové loučky, které založili pracovníci Technických služeb Litvínov, se mohou lidé těšit v Europarku u Pilařského rybníka. Lučním květům trvá i dvě sezóny, než se spojí v dokonalou louku. Chce to velkou dávku trpělivosti. Obě dvě místa jsou vyznačena páskou a zakryta speciální fólií. Žádáme, aby lidé dávali pozor obzvláště na své děti a psí miláčky, aby do prostoru nevstupovali. Odměnou jim bude pohled na barevnou krásu plnou motýlů. Květinové louky se sečou jednou, max. dvakrát do roka.