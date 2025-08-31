Citadela uvede divadelní komedii s Čenským a Morávkovou

Litvínovská Citadela uvede ve čtvrtek 18. září od 19 hodin na Velké scéně divadelní představení Jen pravdu, drahý.
Brilantně rozehraný příběh čtveřice Pařížanů a jejich (ne)bezpečných vztahů.
Michel musí lhát, protože jinak nedokáže ustát situaci, v níž už půl roku podvádí manželku s Alicí, ženou svého nejlepšího přítele Paula. Naštěstí mají dokonalý systém, takže na jejich poměr nikdo nemůže přijít a tudíž nikomu nepůsobí žádnou bolest. Jednou ale systém poruší a Michelova žena Laurence jako by začínala něco tušit.
A co když na všechno navíc ještě přijde Paul? Anebo je to ještě úplně jinak? Michel ani trochu není připravený na možnost, že by se karta mohla obrátit. A události naberou nečekaný spád.
Hrají: Jan Čenský, Štěpánka Křesťanová, Dana Morávková, Josef Carda
Autor: Florian Zeller
Režie: Antonín Procházka
Agentura Harlekýn
Představení uvádí Citadela v rámci divadelního předplatného. Vstupenky můžete sehnat také na pokladně Citadely nebo v síti Ticketportal s možností rezervace online nebo telefonicky 476 111 487.