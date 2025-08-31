Oslavy 10 let Dopravy Ústeckého kraje

Doprava Ústeckého kraje letos slaví 10 let od svého vzniku, a proto připravila pro cestující sérii akcí s názvem „10 let, 10 měst, 10 jízd“. Na úvodní část oslav, která proběhla v květnu a červnu, nyní naváže druhá polovina v průběhu září. Začíná 3. září v Kadani.

Na každé ze zářijových zastávek čeká od 12 do 17 hodin bohatý doprovodný program:

  • kvíz o jednodenní síťové jízdenky zdarma na sobotu 27. září 2025 (100 kusů v každém městě)
  • anketa a kolo štěstí o dárky DÚK
  • fotokoutek s možností odnést si vytištěnou fotografii
  • DÚKnápoje a klíčenky pro každého
  • speciální jízdy zdarma na vybraných trasách
  • DÚKmobil – informační stánek
  • maskot DÚKáček, hudba, moderátor a hostesky

 Termíny a místa konání akcí:

  • 3. 9. Kadaň – mezi vlakovým a autobusovým nádražím
  • 9. 9. Most – mezi vlakovým a autobusovým nádražím
  • 17. 9. Žatec – u autobusového nádraží
  • 18. 9. Louny – u autobusového nádraží
  • 23. 9. Varnsdorf – u autobusového nádraží

DÚK už deset let spojuje města, obce i lidi napříč celým Ústeckým krajem. Naší snahou je, aby veřejná doprava byla atraktivní volbou pro každodenní cesty. Oslavy jsou příležitostí nejen k poděkování cestujícím, ale i k představení toho, co vše se za uplynulou dekádu podařilo,“ uvedl krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství Tomáš Rieger.

Podrobné informace o jednotlivých zastávkách najdete na webu a sociálních sítích Dopravy Ústeckého kraje. Každé město bude mít na Facebooku svou událost s aktuálními detaily.

