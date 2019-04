Desítky dobrovolníků se zapsaly do registru dárců kostní dřeně

Celkem 42 dobrovolníků se rozhodlo vstoupit do registru dárců kostní dřeně a darovat někomu naději na život. Patronkou akce, která se konala na krajském úřadu, se stala modelka a zakladatelka Nadačního fondu VK Veronika Kašáková, která se do registru také zapsala. Přivítat a podpořit dobrovolníky přišel také náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

„Jsme moc rádi, že jsme mohli poskytnout prostory pro tuto akci a také, že spousta mladých není lhostejná k osudu nemocných a rozšířili tak registr možných dárců,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Rybák. „Každá pomoc je velice důležitá, a pokud darováním kostní dřeně zachráníme alespoň jeden lidský život, má to obrovský smysl. Je to největší dar, který člověk člověku může dát – život. I proto jsem se rozhodla dnes do registru vstoupit,“ řekla Veronika Kašáková, ředitelka Nadačního fondu VK a patronka ústecké náborové akce, která také rozšířila registr dárců kostní dřeně.

„Velmi nás těší, že jsme mohli myšlenku dárcovství rozšířit také v ústeckém regionu a věřím, že do budoucna se budou řady mladých, kteří chtějí darovat šanci na život a zapsat se do registru dárců kostní dřeně, rozšiřovat,“ dodala koordinátorka náborů Českého národního registru dárců kostní dřeně Věra Šilerová.

V ČR onemocní každoročně stovky lidí včetně mladých lidí i malých dětí chorobami krvetvorby. Aktuálně je v registru zapsáno 85 763 dobrovolníků. Bohužel pro každého čtvrtého pacienta se „jeho“ dárce kostní dřeně nenajde. Proto je tak nutné počet dobrovolníků v registru neustále zvyšovat. Více informací na http://www.kostnidren.cz/