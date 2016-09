DHK Baník Most versus HC Zlín 30:21 (15:10)

Mostecké házenkářky vstoupily do dnešního zápasu s jasným cílem – odčinit nepovedený závěr zápasu se Slavií. Skóre otevřela v první minutě domácí házenkářka Petra Růčková. Do 13. minuty byl zápas velmi vyrovnaný, ale už v 15. minutě se Černým andělům poprvé podařilo odskočit soupeři na rozdíl dvou branek. Zlínu však trvalo pouhé 3 minuty, než skóre opět srovnal. Hostující házenkářky následně polevily, čehož využily domácí a ve 23. minutě získaly 5brankový náskok, který si udržely až do konce prvního poločasu. První poločas tak vyhráli Černí andělé 15:10. Druhá půle začala brankou Zlína a 2minutovým vyloučením domácí Michaely Borovské. Následovala velmi vyrovnaná hra, ve které ve 39. minutě brankářka Dominika Müllnerová dokonce chytila hostující Michaele Sobieské sedmičku. Posledních 15 minut zápasu byl vzhledem k poměru vstřelených branek 10:3 v jasné režii Mostu. Černí andělé si tak splnili svůj cíl a spláchli žal ze zápasu se Slavií.

Nejvíce branek: Jeřábková 6, Zachová 4, Růčková 4, Kovářová 4, Szarková 4 – Andrýsková 4, Hradilová 4, Sobieská 3.

Rozhodčí: Kozler, Zych.

Sedmimetrové hody: 5/4 – 3/2.

Vyloučení: 4:3.

Diváci: 675.

Peter Dávid, trenér DHK Baník Most: „Věděli jsme, že nás čeká soupeř, který je momentálně v herní pohodě. Zlín je velmi disciplinovaný a momentálně má velmi dobrou formu. A právě jejich disciplína nám v dnešním zápase dělala problémy. Soupeř měl neskutečně dlouhé útoky a čekal na vhodnou příležitost. My jsme byli dost netrpělivý a trpělivost byla to, co jsme potřebovali. Zápas byl těžký, a to i přesto, že jsme ho vyhráli 9brankovým rozdílem. Zlom přišel až kolem 45. minuty. Jsem rád, že jsme i takový zápas jasně vyhráli a dovedli ho do klidného konce. Chvílemi jsem si myslel, že to totiž bude velké drama. Dnes jsme protočili všechny hráčky, to bylo velmi důležité. Je to totiž naše cesta, kterou jsme si vytyčili. Jsem spokojený, že všechny hráčky podaly optimální a lepší výkon. Brankářky podaly skvělý výkon. Máme v nich velkou podporu.“

Peter Sabadka, trenér HC Zlín: „V tomto zápase nám citelně chyběly dvě střední spojky a s tím jsme nemohli mistrovi konkurovat. Byl to zajímavý zápas, ve kterém jsme ale nezvládli určité pasáže. Celkově se však dnes hrála zajímavá házená. Ve druhém poločase jsme se domácím přiblížili na 2 góly, což bylo zajímavé. Vzhledem k tomu, že nám chyběly střední spojky, bych chtěl naše holky za hru pochválit. Náš mladý tým ukázal svou kvalitu. Gratuluji mistrovi k vítězství, jeho výhra byla zasloužená.“