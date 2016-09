Řidiči středočeské záchranky absolvují v Mostě kurzy bezpečné jízdy

Tam, kde my ostatní točíme bezradně volantem, nebo raději svým vozem ani nevjedeme, řidič sanitního vozu musí sebevědomě, beze strachu, ale bezpečně projet. Jeho úkol je jasný – dopravit co nejrychleji k pacientovi lékaře a záchranáře a zraněné po ošetření dovézt do zdravotnického zařízení. V tomto souboji o minuty, které mnohdy rozhodují o životě a smrti, je role řidiče sanitky zcela zásadní. A jako u všech disciplín lidského konání praxe a cílená příprava dělá mistra.

Ve Středočeském kraji je velké množství chatových osad, samot a lesů plných turistů a houbařů, kteří občas potřebují pomoc záchranářů. Dostat se k těmto pacientům po nezpevněných komunikacích a v náročném terénu klade vysoké nároky jak na vozidla Zdravotní záchranné služby Středočeského kraje (ZZS SČK), tak i samotné řidiče.

V několika následujících týdnech proto 150 řidičů ZZS SČK absolvuje kurz bezpečné jízdy na mosteckém polygonu. Zopakují si například krizové brzdění, jízdu ve vysoké vodě, zvládnutí smyku, nácvik zvládání krizových situací včetně překážek na silnici vyvolaných náhlým a nečekaným způsobem a třeba i řízení vozidla za použití speciálních osobních ochranných pracovních prostředků.

„Náš um a čas rozhoduje o úspěšnosti každého zásahu. Stres a emoční vypětí každého z posádky, když ví, že jde o život, je faktorem, který by u nepřipravených mohl ovlivnit jejich konání. Řidiči sanitních vozů však tímto pravidelným cvičením získávají na řidičském sebevědomí a setkají se s různými překážkami, které pak v reálu mnohem rychleji vyhodnotí,“ vysvětlil ředitel středočeské záchranky Martin Houdek.

Skupiny po deseti řidičích v jednodenním kurzu musejí zvládnout jak teoretickou, tak i praktickou část, pro niž středočeská záchranka vyčlenila pět vozidel: dva velké sanitní vozy VW T6, dva sanitní vozy VW T5 a jedno vozidlo ze systému rendez-vous Škoda Yeti. Všechna vozidla ZZS SČK jsou v úpravě 4×4, a tak v náročné zkoušce obstála. Většina účastníků školení se pak shodne, že vozy zvládnou víc, než od nich čekali.

Při teoretické výuce v učebně a praktickém výcviku na plochách polygonu se řidiči sanitek naučí zvládat nejčastější krizové situace, s nimiž se setkávají každý den v běžném silničním provozu. „Zaměřujeme se také na to, aby dokázali tyto situace předvídat a předcházet jim. Samozřejmě – na rozdíl od běžných řidičů – je riziko vyšší. Záchranáři totiž musejí být u nehody, požáru či přírodní katastrofy co nejdříve. Praktickou část je tak třeba nacvičovat i ve vyšších rychlostech,“ vysvětlil vedoucí instruktor společnosti AUTODROM MOST Jakub Michalovič.