Do domova sociálních služeb po nové komunikaci

Ústecký kraj investuje do domovů sociálních služeb, příspěvkových organizací, kterým je zakladatelem. Myslí také na ten v Meziboří. V DSS Meziboří v současné době probíhá rekonstrukce příjezdových komunikací, a to na obou objektech. První etapa oprav probíhala od května do června u budovy Okružní 104, Meziboří, nyní probíhá oprava u budovy Javorová 102, Meziboří. „Oprava obou komunikací byla již nutná, postupně totiž docházelo k rozsáhlejšímu poškození povrchů a pohyb na těchto komunikacích začal činit značné potíže našim uživatelům, kteří se v drtivé většině pohybují pomocí kompenzačních pomůcek. Tyto se díky nekvalitním cestám bořily a zadrhávaly o díry, o nízké kvalitě našich komunikací tak bylo hovořeno i s odborným pracovníkem BOZP včetně řidičů sanitních vozů, kteří zajišťují přepravy našich uživatel. Tím definitivně vznikla potřeba oprav komunikací, a jsem velice ráda, že pro letošní rok vyšel podaný investiční záměr a zřizovatel, Ústecký kraj, nám na základě zpracované projektové dokumentace poskytl účelový investiční příspěvek ve výši 4 515tis. Kč na opravu obou příjezdových komunikací, které budou hotovy a předány zhotovitelem do srpna 2020. Za tento krok kraji velice děkuji, již nyní sbíráme první ohlasy na „parádní vycházky“,“ uvedla ředitelka organizace Marcela Kačalová. Také do příštích let se očekávají další investice do sociálního zařízení v Meziboří. „Opravami komunikací složitosti provozu nekončí, naše služby provozujeme v objektech, které by zasluhovaly další větší investice do hydroizolací, neb těmito absentujeme po obvodech obou našich budov, což se projevuje každým rokem rozsáhlejším podmáčením, vlhkostí v budovách a znehodnocujeme tak majetek organizace. Pevně tak věřím, že se v nadcházejícím období najde cesta pro vyjednání podmínek financování potřebné hydroizolace,“ doplnila ředitelka zařízení