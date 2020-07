Meziboří už má svou nabíječku elektrokol

Nabíjecí stanice pro elektrokola už slouží i v Meziboří. Nabíječka je umístěna u restaurace na sjezdovce. Technické služby Meziboří k nabíječce navíc připravily také stylový dřevěný stojan na kola. Město se zapojilo do projektu Sev.en Energy for Bikers a stalo se jedním z míst v síti nabíječek v Krušných horách. Síť se skládá z nabíjecích stanic PowerBox.ONE. Díky nim s sebou e-bikeři nemusejí vozit těžkou a neskladnou nabíječku, a dokonce ani propojovací kabel, který je vždy k dispozici na vyžádání u provozovatele. Z každé nabíjecí stanice lze dobíjet až čtyři elektrokola najednou. Zařízení je vybaveno dvěma univerzálními vestavnými nabíječkami a dvěma specifickými pro pohony Bosch a Shimano, které mají vlastní nabíjecí systémy. Díky tomuto řešení je stanice kompatibilní s více než 90 % trhu elektrokol. Dobíjení v síti Sev.en Energy for Bikers je zcela zdarma.