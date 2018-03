Do Litvínova dorazily Velikonoce

Litvínov už se těší na Velikonoce. V zámku Valdštejnů se během neděle konala ochutnávka velikonočních tradic s bohatým programem. Zároveň byla zahájena výstava velikonoční výzdoby, kterou je možné vidět až do 25. listopadu.

Počasí velikonoční zábavě sice příliš nepřálo a místo oslav jara připomínalo spíše Vánoce, lidem to ale příliš nevadilo. Do zámku Valdštejnů jich během neděle dorazily desítky. Milá atmosféra vládla v dílničkách, na jarmárečku, v expozicích, zvláště na nové výstavě tradičních i netradičních velikonočních dekorací. Na co koukat bylo i v zámeckém parku. Přestože sníh odradil řadu stánkařů, a ti prostě nepřijeli, přeci jen tu bylo co nakupovat. Ať už velikonoční pomlázku, něco dobrého na zub nebo tradiční velikonoční výzdoba. Novinkou byla kreativní dílna Rautus Poniklá, která nabízela výrobu perličkových ozdob s více než stoletou tradicí. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet Jaro nanečisto s Divadlem V Pytli. Také letošní Velikonoce byly zpestřeny jízdou v zámeckém parku v kočáře taženém koňmi, a to v ceně vstupenky. Výstava velikonoční výzdoby nabízí až do 25. listopadu inspiraci z dílen litvínovských umělkyň, ale také od žen z Patchwork klubu Litvínov.