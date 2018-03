Lyžař Marek Müller z Lomu je žákovským šampionem ČR ve slalomu

Třináctiletý reprezentant České republiky v alpském lyžování Marek Müller z Lomu u Mostu si připsal další výrazný úspěch své dosavadní kariéry. Na mistrovství ČR žáků v Koutech nad Desnou, jímž vyvrcholil ve dnech 14. až 18. března Pohár České pošty, potvrdil svou suverenitu ve slalomu.

Ani v posledním závodě totiž nezaváhal a nedal soupeřům šanci. Stal se tak zaslouženě letošním šampionem této disciplíny – mistrem České republiky ve slalomu. Na skvělém třetím místě v celkovém hodnocení skončil v Poháru České pošty, seriálu patnácti závodů na nejvyšší republikové úrovni, kde se sčítají všechny výsledky.

Vévodí navíc listině bodů Svazu lyžařů ČR v sezoně 2017/2018 ve své věkové kategorii. Jde o pořadí započítávající nejlepší výsledky ze všech závodů pořádaných svazem. Celkového vítězství Marek dosáhl díky prvenství ve slalomu (SL) a v super obřím slalomu (SG) a 2. příčce v obřím slalomu (GS).

Marek také přivezl krásný výsledek z neoficiálního mistrovství světa žáků Apecimbra FIS Children Cup v Itálii od 7. do 10. března, kde obsadil 13. místo ve slalomu a 33. v obřím slalomu. Na světový šampionát se sjeli nejlepší alpští lyžaři v žákovské kategorii ze 40 zemí světa.

„Letošní sezona byla velmi náročná s výsledky nestálými jako na houpačce. Jeden závod se podařil a druhý zase ne. Celkově ale, když nad tím přemýšlím, byla sezona dobrá. Mám radost z výsledku mistrovství ČR ve slalomu i na světovém šampionátu v Itálii. Myslím, že ani v tak silné konkurenci jsem se úplně neztratil. Velkou zásluhu na výborných výsledcích má kromě perfektního týmového zázemí samozřejmě i vybavení. Mám za to, že jsme zvolili to nejlepší. Lyže, hole, boty a helmu používám od firmy Rossignol, ochranné pomůcky jako jsou chrániče páteře či brýle pak od firmy POC,“ zhodnotil právě skončenou sezonu Marek.

Kromě toho má za sebou další skvělé počiny. Stal se nejlepším sportovcem výpravy Ústeckého kraje na zimní Olympiádě dětí a mládeže (ODM), která se uskutečnila na přelomu ledna a února a hostil ji Pardubický kraj. Marek zabodoval třemi zlatými medailemi, když ovládl jak slalom, tak i obří a vyřazovací slalom. „Domácí soutěže mám za sebou, nyní mě ještě čekají závody ve Francii a ve Švýcarsku. Ale trénuji vlastně celý rok,“ doplnila velká naděje našeho alpského lyžování.

Marek je všestranným sportovcem a jak říká jeho otec a šéf realizačního týmu Jan Müller, na co sáhl, mu šlo. „Nakonec se rozhodl pro alpské lyžování, jemuž se věnuje na plný úvazek. Samozřejmě celá rodina Marka podporujeme a věnujeme mu veškerý volný čas. Není ale vůbec jednoduché zvládnout financování. Hledáme proto partnery z kraje, kteří by byli ochotni nás podpořit. Byla by škoda, kdyby Marek musel kvůli nedostatku peněz ukončit předčasně kariéru,“ vysvětlil Markův otec.

Mezi lyžaři je Marek považovaný za výrazný talent s dobrým přístupem a závodnickým srdcem. Působí v týmu M-ALGO team. V současné době hostuje v týmu Racing Team Záhrobský, který je nejlepší tuzemskou skupinou v žákovské kategorii s důrazem na kvalitu tréninků a profesionální přístup. Jeho členové se pravidelně umisťují na stupních vítězů. Tým vede bratr úspěšné české alpské lyžařsky Šárky Strachové Petr Záhrobský.