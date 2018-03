Snowboardista v baru obtěžoval hosty

Na slušné chování zřejmě pozapomněl muž ve věku 35 let z Litvínovska. Ten měl minulý týden v jednom restauračním zařízení v Krušných horách incident s hosty podniku. Muž přišel do tamního baru a byl již zřejmě ovlivněn alkoholem. Zakoupil si alkoholické nápoje a poté měl začít napadat přítomné hosty a bouchat do stolu. Ačkoliv byl personálem na nevhodné chování upozorněn, tak na to nijak nereagoval. Nakonec ho zpacifikoval jeden z přítomných hostů, kterému asi došla trpělivost. Na místo byla přivolána policie a u muže provedla dechovou zkoušku na alkohol, která byla pozitivní s výsledkem 2,9 promile. Při eskortě byl muž na hlídku hrubý a verbálně ji napadal. Pokračoval i na policejním oddělení. Výtečník si od policie nyní převzal záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. Na množství vypitého alkoholu si vzpomněl, ale své eskapády v podniku si prý nepamatuje.