Do mateřinek se přihlásilo mnohem více dětí než loni, ukrajinské děti ale počty nezamíchaly

Město Most už zná výsledky zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2022/2023. Do čtyř mosteckých mateřských škol a trojích jeslí podali k datu 29. června 2022 přihlášku zákonní zástupci 868 dětí. Bylo řešeno 143 duplicit, kdy zákonní zástupci dítěte podali přihlášky k předškolnímu vzdělávání na dvě, tři nebo čtyři mateřské školy, případně ještě i do jeslí. V roce 2021 se zúčastnilo zápisu 719 dětí a bylo řešeno 98 duplicit.

Ve dnech 6. a 7. června 2022 proběhly zápisy do mateřských škol pro děti z Ukrajiny. Mateřským školám byl předán seznam 124 ukrajinských dětí, které jsou vedené v registru obyvatel cizinců a mohly by se dostavit k zápisu. Z uvedeného seznamu do mosteckých mateřských škol přišlo 8 dětí, 26 dětí již mateřskou školu navštěvuje.