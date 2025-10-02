Do Mostu dorazil unikátní biograf, od 4. do 10. října nabídne speciální zážitek

Do Mostu, konkrétně k supermarketu Tesco, dorazil unikátní biograf Cinema 180°. Těchto speciálních kin bylo vyrobeno pouze 25, ovšem toto je jediné dochované a funkční. Nadšenci zrestaurovali jedno z těchto kin a teď s ním přijeli do Mostu. Promítat se bude od 4. do 12. října, ve všední dny od 14, o víkendech od 10 hodin. Filmy jsou z hollywoodské produkce a trvají krátce, zhruba kolem deseti či o něco málo více minut.
Cinema Panoramic používá speciální filmové efekty, proto při promítání filmů nejde de-facto o děj, ale o zážitek, u kterého se vám zatají dech a rozbuší srdce. Styl promítání RYBÍM OKEM na plátno o velikosti více jak 300 m² si pohraje s vaší myslí – z tohoto důvodu se v kině stojí.
Cinema 180° je limitovaná edice speciálních kin promítající v nafukovacím stanu na panoramatickém plátně, ve kterém diváci stojí. V 70. a 80. letech byla tato kina hitem, v západní Evropě. Promítají se původní originální 70 mm filmy natočené v Hollywoodu, jejíchž délka je různá, cca 10 – 13 min.
Vstupné za osobu činí 150 Kč. Aktuální film, který se bude promítat, je vždy uveden na pokladně, popřípadě si zákazníci po dohodě mohou vybrat film sami. Seznam filmů (i s popisem děje) bude uveden u pokladny či na webu www.cinemapanoramic.eu