Dobrovolní hasiči z Ústeckého kraje získali 60 tisíc roušek

Cílem akce je podpora dobrovolných hasičů, kteří z centrální úrovně takové prostředky nedostali, a to i přes to, že již od jara loňského roku poskytují pomoc a jsou aktivní v boji s pandemií COVID-19.

„Rok 2020 byl náročný i pro dobrovolné hasiče. Během jara naši členové napříč krajem šili roušky a distribuovali letáky, a to vše zdarma. Pomáhali jsme ve zdravotnictví a sociálních službách. V této činnosti pokračujeme i letos. Naši členové aktuálně pomáhají na onkologickém oddělení krajské nemocnice v Ústí nad Labem. Pomocnou ruku jsme nabídli i starostům obcí, kdy jsme třeba dezinfikovali veřejné prostory. Seniorům jezdíme pro nákupy a pomáháme jim i s vyzvednutím léků,“ uvedl Jiří Henc, starosta KSH ČMS Ústeckého kraje.

Darované roušky byly předány starostům a starostkám všech sedmi okresů Ústeckého kraje. Na dané okresy čeká nelehký úkol, v co nejkratší době distribuovat roušky zhruba do 250 sborů, aby co nejdříve mohly chránit dobrovolné hasiče v daných místech. „Rádi bychom touto cestou poděkovali nadačnímu fondu REGI Base I. za poskytnuté ochranné pomůcky. Věříme, že nám pomohou tuto nelehkou dobu překonat,“ dodal Henc.