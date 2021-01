Most nedostal dotaci na domácí kompostéry

Mostečané vloni projevili zájem o domácí kompostéry pro kompostování bioodpadu z domácností a zeleného odpadu ze zahrad. Vyplynulo to z veřejné ankety, kterou zveřejnilo město Most. Město tedy žádalo prostřednictvím Technických služeb města Mostu o dotaci z Operačního programu životního prostředí na domácí kompostéry pro občany. Dotaci však Most nezískal. „Jelikož došlých žádostí bylo čtyřikrát více, než bylo pro vyhlášenou výzvu alokováno finančních prostředků, naše žádost zůstala mezi těmi nepodpořenými,“ informoval Marek Radics z odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu.

„Byly upřednostněny především menší

obce, kde jsou v drtivé většině rodinné domy se zahradami. Odpadů, určených do domácích kompostérů, se proto v těchto obcích produkuje více. Nicméně i dál se budeme snažit hledat další dotační tituly, ze kterých se předmětné kompostéry dají pořídit. Nabízí se využít dotačního titulu Krajského úřadu Ústeckého kraje, který bude vyhlášen v jarních měsících tohoto roku,“ vysvětluje Marek Radics.