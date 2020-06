Dodržujte pravidla na novém parkourovém hřišti!

Na mosteckém Šibeníku vyrostlo parkourové hřiště. Vyznavači tohoto sportu tak mohou ke svým aktivitám využívat za tímto účelem speciálně postavené hřiště, které se nachází v těsné blízkosti hřiště workoutového.

„Podle provozního řádu hřiště, který byl schválen Radou města Mostu, je návštěvní doba tohoto zařízení celoročně neomezena. Nicméně hřiště by se nemělo používat, pokud je povrch jeho terénu kluzký,“ upozornila tisková mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.

Vstup osobám mladším patnácti let je dovolen pouze v přítomnosti dospělé osoby. V prostoru hřiště platí zákaz kouření a konzumace a vnášení alkoholických nápojů, zákaz vstupu podnapilých osob, zákaz vstupu se zvířaty, vjíždění na plochu jízdním kolem a motorovými vozidly nebo třeba zákaz vnášení jídla a pití.

Podrobný provozní řád je umístěn u hřiště. Provozovatel upozorňuje, že se nejedná o dětské hřiště, ale o speciální hřiště pro parkourové využití.

Parkour je druh pohybu, jehož základem je dostat se z jednoho bodu do druhého co nejefektivněji, za použití vlastního těla, a to prostřednictvím akrobatických prvků, salt a přeskoků.