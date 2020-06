Dopravní podnik upozorňuje: 4. a 6. července nepojedou tramvaje číslo 2 a 4

V sobotu 4. 7. a v pondělí 6. 7. od 8 do 15 hodin hodin dojde k výluce provozu tramvajových linek číslo 2 a 4 v úseku Záluží, CHEMOPETROL – Most, nádraží – Most, Velebudická. Po dobu výluky bude za obě tramvajové linky zajištěna náhradní autobusová doprava.

Linka číslo 2:

První spoj náhradní autobusové dopravy jede z Mostu, Velebudická v uvedené dny v 8:12 hodin.

První spoj náhradní autobusové dopravy jede z Mostu, nádraží v uvedené dny v 8:01 hodina.

Linka číslo 4:

První spoj náhradní autobusové dopravy jede z Mostu, Dopravní podnik v uvedené dny v 8:32 hodin.

První spoj náhradní autobusové dopravy jede ze Záluží, Chemopetrol v uvedené dny v 8:07 hodin.

Trasa náhradní autobusové dopravy:

Autobus za linku číslo 2 pojede: Z Mostu, Rudolická, zastávka linky č.30, dále jede do zastávky linky č.16 Most, TESCO a podél kolejí až do Mostu, zimní stadion, zastávka náhradní autobusové dopravy. Dále zajíždí po tramvajovém pásu do zastávek Most, sportovní hala, Most, obchodní dům PRIOR a Most, Čs. mládeže. Poté sjíždí z tramvajového pásu do zastávky Most, Dopravní podnik (zastávka linky č.31) a dále podél kolejí do Mostu, Severografia (zastávka náhradní dopravy) a do Mostu, Velebudická, kde staví v zastávce linky č.25 v otočce. Zpět jede po stejné trase. POZOR! Do tramvajové zastávky Most, 1. náměstí autobus nezajíždí, ale staví v autobusových zastávkách na ul. Budovatelů. Autobusy náhradní dopravy budou označeny číslem linky 2 a cedulí Náhradní autobusová doprava.

Autobus za linku číslo 4 pojede: Z Chemopetrolu od otočky tramvají, kde bude probíhat i přestup cestujících, podél kolejí a staví ve všech zastávkách náhradní dopravy až do Mostu, zimní stadion, zastávka náhradní autobusové dopravy. Dále zajíždí po tramvajovém pásu do zastávek Most, sportovní hala, Most, obchodní dům PRIOR a Most, Čs. mládeže. Poté sjíždí z tramvajového pásu do zastávky Most, Dopravní podnik, zastávka linky č.31. Zpět jede po stejné trase. POZOR! Do tramvajové zastávky Most, 1. náměstí autobus nezajíždí, ale staví v autobusových zastávkách na ul. Budovatelů. Autobusy náhradní dopravy budou označeny číslem linky 4 a cedulí Náhradní autobusová doprava.

Ve směru z Chemopetrolu nestaví autobus za linku č. 4 z důvodu rekonstrukce mostu v zastávkách náhradní autobusové dopravy Most, sídliště ČD a Most, Souš.