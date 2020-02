Dohledová služba pomáhala s mužem v bezvědomí

Pracovnice školní dohledové služby nahlásila v uplynulých dnech v odpoledních hodinách na linku 156, že poblíž základní školy leží na zemi muž, který nereaguje na podněty. Na místo byla vyslána motohlídka strážníků a zároveň byla přes dozorčího útvaru přivolána zdravotnická záchranná služba. Na místě strážníci zjistili, že je muž v bezvědomí a jsou zachovány základní životní funkce. Strážníci muže uložili do stabilizované polohy a monitorovali jeho životní funkce do příjezdu zdravotnické záchranné služby, která muže převezla do nemocnice.