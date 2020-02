Těžaři poslali do regionů desítky milionů korun

Společnosti skupiny Sev.en Energy podpořily v loňském roce regiony, ve kterých působí, částkou bezmála 50 milionů korun. Peníze pomáhaly se vzděláváním, ve sportu, při volnočasových aktivitách dětí i dospělých, s vybavením hasičů, policistů i záchranné služby. Podpora plynula i k neziskovým společnostem poskytujícím sociální pomoc.

Společnosti ze skupiny Sev.en Energy jsou dlouhodobě stabilními partnery pro celý region, kde působí. Každoročně podporují obce i jednotlivé žadatele o sponzoring částkou v řádech desítek milionů korun. „Chceme být pro obce a města v regionu, kde působíme, dobrými sousedy. Považujeme za samozřejmé, že se coby partneři podílíme na kulturním, sportovním a společenském dění. Pomáháme spolkům a sdružením, které provozují komunitní činnost. Ať už je to formou finanční podpory na konkrétní akce, příspěvkem na samotnou činnost či na vybavení a technické zázemí,“ uvedl Petr Lenc, generální ředitel těžebních společností skupiny Sev.en Energy. Velkou pozornost věnují těžební společnosti technickému vzdělávání prostřednictvím grantu Chytré hlavy pro Sever. „Technické vzdělávání si zaslouží naši plnou pozornost. Lidé v technických oborech chybí v celém regionu. Podporou technického vzdělávání pomáháme nejen sobě, ale i ostatním zaměstnavatelům,“ doplnil Petr Lenc.

Peníze z těžby plynou rovněž do sportu. Vršanská uhelná je generálním partnerem mosteckého házenkářského klubu Černí andělé, podporuje mládežnický hokej v Litvínově a celou řadu dalších menších klubů a sportovních oddílů. Těžební společnosti se prostřednictvím finanční podpory městům a obcím významně podílí také na společenském dění na Mostecku. Přispěly například na mostecké Vánoční trhy, na činnost mosteckého muzea nebo na Mosteckou slavnost. Finanční podpora plynula mimo jiné na ekologické projekty, jako je například výsadba ovocné aleje v Pesvicích. Přispěly na vybavení několika dětských či sportovních hřišť, například v obci Boleboř. Děti z Kojeneckého ústavu Ústeckého kraje si díky finančnímu daru Vršanské uhelné užijí pobyt v Jizerských horách, podporu získalo i litvínovské gymnázium. Klubu freestylového lyžování Most přispěly těžební společnosti na vybudování skokanského můstku na Matyldě. Nové turistické materiály s tématikou Hornické krajiny Krušnohoří zapsané na seznam památek UNESCO připravila díky podpoře Severní energetické Destinační agentura Krušné hory. Svazek obcí v regionu Krušných hor z peněz od stejné firmy uhradil projekt Bezpečný region, díky kterému vznikne například informační systém na přístupových komunikacích do horských obcí, který bude řidiče varovat před neprůjezdností jednotlivými horskými úseky. V letošním roce pokračuje podpora regionů v působnosti skupiny Sev.en Energy v obdobném rozsahu jako v letech předchozích. Žádosti o podporu na rok 2020 přijímá prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.7energy.com.