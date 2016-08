Dopravní podnik chystá horkou novinku – supermoderní tramvaj

Exkluzivní a v republice jedinečnou tramvaj typu EVO 1 plánuje v nejbližších době pořídit Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.

Veřejnosti se představí horká novinka v rámci Dne otevřených dveří dopravního podniku, který se bude konat v Den mostecké slavnosti v září. „Jedná se o zcela novou tramvaj, kterou pořizujeme mimo plánované nové tramvaje typu ASTRA, které by měly být celkem čtyři a první z nich by měla začít jezdit rovněž od září,“ uvedl předseda představenstva dopravního podniku Zdeněk Brabec. Reprezentativní tramvaj EVO 1 pořizuje dopravce i z důvodu velmi výhodné ceny a zároveň té nejlepší kvality českého výrobce. „Tramvaj byla dopravnímu podniku nabídnuta za mimořádně výhodných podmínek. Svezli jsme se s ní po Praze, kde se tramvaj zajížděla, a viděli jsme, co vše dokáže nabídnout. Na základě těchto faktorů následně představenstvo rozhodlo o jejím nákupu,“ potvrdil šéf dopravního podniku Daniel Dunovský. Tramvaj by měla být plně nízkopodlažní, s wi-fi připojením, kapacitně stejně uzpůsobená jako tramvaj Vario a také plně klimatizovaná. Bude v barvách dopravního podniku, tedy červeno-žlutá. Jezdit bude mezi Mostem a Litvínovem. „Tramvaj pořídíme z peněz, které jsme měli vyčleněné na opravu jedné z tramvají typu T3. Cena této u nás zcela jedinečné nové tramvaje totiž byla srovnatelná s přebudováním a modernizací té staré,“ prozradil ještě ředitel dopravního podniku.

Dopravní podnik ročně přepraví zhruba 27 milionů cestujících. V současné době má 47 tramvají. Další čtyři zcela nové tramvaje typu ASTRA pořídí v průběhu dvou let za peníze z Integrovaného regionálního operačního programu. V současné době DP navíc modernizuje původní zastaralou tramvaj typu T3 na Vario (informovali jsme v minulých vydáních).