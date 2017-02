Dorostenci FK Litvínov v přípravě změřili síly s Teplicemi a uhráli remízu

V úvodu ostré přípravy přivítali dorostenci FK Litvínov na své hřišti teplickou U17. Zápas nakonec skončil nerozhodně 2:2, po poločase 1:0.

„Vzhledem k tomu, že máme ještě měsíc do prvního mistráku, tak chceme pomalu a citlivě zvyšovat zatížení. Proto jsme si dali za cíl odehrát v tomto utkání hodinu v tempu, ale především uprostřed zálohy jsme toho měli plné zuby po dvaceti minutách. Právě do té 20. minuty jsme byli lepším mužstvem, dobře jsme dostupovali a získávali dobrým tlakem na soupeře poměrně zadarmo míče uprostřed hřiště. Povedlo se nám i několik křídelních akcí, ale ve vápně nám chyběl lepší náběh a důraz. Do druhé půle jsme šli s tím, že se vyždímáme a pak prostřídáme. Nakonec jsme dosáhli v úvodu přípravy cenného výsledku,“ řekl k průběhu utkání trenér domácích Tomáš Gergel.

FK Litvínov – FK Teplice 2:2 (1:0). Branky Litvínova: 29. Iliev, 59. Kocúr. Sestava FK Litvínov do 60. minuty: Cafourek – Ducháček, Biely, Havlín – Kopal, Zadina,Stejskal, Iliev, Walter – Dekař, Kocúr. Sestava FK Litvínov od 60. minuty: Jonáš – Hořejší, Walter, Havlín – Schubada, Lišková, Ducháček, Stejskal, Beran – Hájek, Semelka.