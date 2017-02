Mostecké zastupitelstvo skončilo dříve, než začalo

Dnešní zasedání Zastupitelstva města Mostu skončilo už po několika minutách. Zastupitelé totiž neschválili program jednání a tím pádem musel primátor Jan Paparega rokování odvolat.

„Měli jsme 22 hlasů PRO, 18 se zdrželo. Našemu klubu chyběli bohužel tři zastupitelé, kteří se omluvili a to je důvod, proč nebyl schválen program, a tím pádem muselo být zastupitelstvo zrušeno,“ komentoval situaci primátor. Ten dále uvedl, že už na březen chystá svolat mimořádné zasedání, a to pravděpodobně hned po jarních prázdninách. „Chci se domluvit se zastupiteli z našeho zastupitelského klubu, kdy mají volný termín v březnu. Pravděpodobně po jarních prázdninách. Některé materiály, které jsme měli na dnešek připravené, skutečně nesnesou odklad,“ upozornil Jan Paparega a připustil, že stávající situace, kdy zastupitelé nerokovali o některých usneseních, může vážně zkomplikovat situaci. „Velmi výrazně se může zkomplikovat například situace kolem rekonstrukce mostu u nemocnice, v ulici J. E. Purkyně, protože dnes jsme měli připravený materiál, týkající se směny. Na to je navázáno stavební povolení a další procesy. Nevím, zda si to všichni uvědomují,“ krčil rameny nad věcí první muž města. Na programu byla připravena také tzv. Protihluková vyhláška, která by měla pomoci obyvatelům Souše, kteří si stěžují na hluk z autodromu. Právě Soušští v početné sestavě na zastupitelstvo dnes rovněž dorazili a byli ze situace, která nastala, naštvaní. „Schvalovat se dnes měla také protihluková vyhláška. Čekali jsme na stanovisko ministerstva vnitra – které bylo bez negativního zjištění. Toto vyjádření jsme dostali ale až v době, když už byli materiály pro zastupitele uzavřené a tak se dnes měla vyhláška dostat na pořad dne jako doplňující materiál,“ podotkl ještě primátor Paparega.